Ne batem cu "ELEFANTII" pentru Euro. Media de varsta URIASA a titularilor nationalei Islandei. "Juniorul" Palsson are 29 de ani!

Nationala Romaniei va intalni la Reykjavik in barajul pentru Euro 2020 o echipa experimentata, media de varsta a primului 11 fiind una inaintata.

Islanda beneficiaza de o "generatie de aur" (sfertfinalista la Euro 2016), dar care si-a atins de mult apogeul, aflandu-se in prezent pe o panta descendenta. Pentru ca oferta jucatorilor din noul val este una subtirica, nordicii se bazeaza in continuare pe nucleul vechi de fotbalisti, chiar daca acestia se apropie de finalul carierei.

Dupa cum au stat lucrurile si in grupa preliminara pentru Euro 2020 (Islanda a terminat dupa Franta si Turcia), selectionerul Hamren n-are de ales si va trimite pe teren impotriva Romaniei o echipa de "elefanti", in frunte cu stoperul de 37 de ani Arnason si cu portarul Halldorsson (36 de anI).

Per total, dintre titularii Islandei, doar doi (Palsson si Gudmundsson) n-au trecut inca in al patrulea deceniu de viata, dar nici nu mai au mult, ambii avand 29 de ani. Gudmundsson va implini insa 30 de ani peste cateva saptamani, astfel ca Palsson, la 29 de ani si jumatate, poate fi considerat "juniorul" Islandei.

In ceea ce priveste media de varsta a islandezilor, aceasta depaseste 32 de ani, un factor care in mod normal constituie o piedica pentru marea performanta. Comparativ, un posibil prim 11 al Romaniei are o medie de varsta intre 27 si 28 de ani, vetearnii nostri fiind Tatarusanu, Grigore si Deac, toti ajunsi la 34 de ani, in timp ce Camora si Keseru (cu cate 33 de ani) sunt si ei aproape.

Echipe probabile in Islanda - Romania, cu varstele jucatorilor:



Halldorsson 36 - Palsson 29, Arnason 37, R. Sigurdsson 34, Skulason 33 - Gudmundsson 29, G. Sigurdsson 31, Gunnarsson 31, Bjarnason 32 - Sigthorsson 30, Finnbogasson 31

Tatarusanu 34 - Manea 23, Burca 27, Grigore 34, Camora 33 - Marin 24, Cretu 28 - Hagi 21, Stanciu 27, Mitrita 25 - Alibec 29

Meciul Islanda - Romania e in direct la PRO TV, joi, 8 octombrie, de la ora 21.45.