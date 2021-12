Cum ar reacționa "Gattuso" Bourceanu dacă ar fi antrenor și patronul l-ar suna în timpul meciului

Cunoscut drept un tip cu personalitate, care a spus mereu ceea ce a gândit, gălățeanul în vârstă de 36 de ani s-a consacrat la Oțelul, a cunoscut marile performanțe la FCSB, iar la Arsenal Tula a câștigat cei mai mulți bani, după cum povestea recent.

Poreclit "Gattuso" sau "Gladiatorul", fostul mijlocaș central are acum un restaurant cu tematică sportivă în cartierul Floreasca din București, dar urmărește tot ce se întâmplă în fotbalul românesc.

Bourceanu: "Exclud din start ideea!"

Întrebat cum ar reacționa dacă ar fi antrenor și patronul l-ar suna în timpul meciului, Alex Bourceanu a răspuns fără ocolișuri.

„Nu ştiu. Când voi fi pus în acea situaţie vom vedea cum voi reacţiona. Să primesc telefon pe bancă? Nu m-am gândit la asta, exclud din start ideea de a primi telefon pe bancă! Eu îi voi explica acelui conducător ceea ce vreau să fac, raportat la ceea ce găsesc acolo.

Dacă eu consider că lucurile pe care mi le impun sunt ok, bine! Dacă nu, eu voi veni cu argumente de ce un lucru e ok sau nu. În acelaşi timp, dacă voi putea lucra cu o persoană sau alta.. trebuie să fiu în stare să fac orice în viaţă. Încerc să fiu cât se poate de adaptabil. Este unul din lucrurile la care lucrez pentru a fi varianta mea îmbunătăţită”, a declarat Alex Bourceanu, potrivit as.ro.

În cariera de jucător, Bourceanu a evoluat, printre altele, pentru Oțelul, Poli Timișoara, FCSB, Trabzonspor, Arsenal Tula sau Dunărea Călărași, atingând cele mai mari performanțe la echipa bucureșteană, unde a format un cuplu puternic alături de Mihai Pintilii.