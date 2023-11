Sub comanda lui Dumitru Dumitriu și Mihai Stoichiță, Steaua ajungea de trei ori consecutiv în grupele Champions League la mijlocul anilor '90. Echipa era una stelară, cu Basarab Panduru, decar cu pase fine și șut violent de la distanță, dar și cu o linie de apărare de netrecut: Aurel Panait, Anton Doboș, Didi Prodan și Ionuț Pârvu plus Tiberiu Csik și Bogdan Bucur.

Basarab Panduru și tricoul cu Didi Prodan

La Steaua, în acea perioadă, Panduru, supranumit "Nottingham Forest" de suporteri, a devenit prieten cu unul dintre cei mai valoroși fundași centrali din istoria fotbalului românesc, Daniel Prodan. Școlit la Olimpia Satu Mare, Didi avea să se impună repede la Steaua și să fie membru marcat al Generației de Aur.

Prodan și Panduru au scris istorie la Steaua și au făcut parte din lotul României la Campionatul Mondial din Statele Unite, unde tricolorii au fost eliminați în sferturi, la lovituri de departajare, de Suedia, care avea să joace penultimul act contra Brazilei lui Romario, Bebeto și Dunga.

Panduru îl poartă în suflet peste tot pe Didi Prodan, decedat la doar 44 de ani, pe 16 noiembrie 2016. „Ieri (n.r.: sâmbătă) s-a ţinut parastasul de şapte ani de la moartea lui Didi Prodan şi am vrut să îşi amintească lumea de un fost mare fotbalist al României. De asta am ales să vin, pentru că am vrut ca lumea să îşi aducă aminte de el”, a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport.

Panduru a venit îmbrăcat în studio cu un tricou inscripționat cu chipul lui Didi Proda. Foto: Orange Sport

Un gol în 54 de meciuri a marcat Didi Prodan în naționala României

10 goluri în 121 de partide a înscris Didi Prodan pentru Steaua în perioada 1993-1996

Prodan a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri în Liga Campionilor, în meciul Steaua - Rangers, scor 1-0, după un corner executat de Constantin Gâlcă

Daniel Prodan, în duel cu Gabriel Batistuta, în România - Argentina 3-2, la CM 1994. Foto: Imago Images