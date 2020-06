Ar fi intrat cu TOPOARELE peste iubita lui Raducioiu ca sa recupereze banii! Povestea ireala: ce au facut Giovanni si Victor Becali in casa unui manechin celebru

Una dintre povestile teribile din fotbalul romanesc a revenit in actualitate.

Invitat la GSP Live, Victor Becali a vorbit despre relatia tumultoasa a lui Florin Raducioiu cu Eugenia Stefan, fosta Miss Romania si cunoscuta in spatiul public drept Janine. Cei doi au avut o legatura zbuciumata, plina de evenimente la limita.

"Am gresit ca nu l-am ascultat pe Giovanni Becali. Mi-a spus de zeci de ori sa renunt la Janine, dar nu am facut-o decat foarte tarziu. Despartirea s-a petrecut intr-un mod foarte dur", a povestit Raducioiu recent.

Intr-una din cartile sale, Cornel Dinu merge mai departe cu dezvaluirile: "Giovanni Becali si fratele sau, Victor, au mers acasa la iubita fotbalistului. Nu a vrut sa deschida. Cei doi ar fi spart usa cu topoarele, bruscand-o pe iubita lui Raducioiu. La plecare, au luat din apartament pana si hainele de blana din sifonier".

Fara a confirma sau a infirma dezvaluirile, Victor Becali a lasat de inteles ca istoriile lui Dinu nu sunt departe de adevar: "Eu sunt un pic amnezic. Am avut o perioada de detentie de 4 ani si jumatate, in urma careia am devenit putin amnezic. In toate povestile, evident, mai exista un sambure de adevar. A existat o poveste, dar a trecut foarte mult timp. Totusi, asta cu topoarele... Cum sa folosesti toporul?"

