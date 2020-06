Anunt socant! Un fotbalist de 19 ani din Romania si-a pierdut viata intr-un accident tragic! Se pregatea de transferul carierei

Pustiul era intr-o autospeciala, alaturi de tatal sau, in momentul impactului.

Daniel Manolea (19 ani) juca in Liga a 4-a Suceava, la Liceul cu Program Sportiv. Manolea se pregatea sa faca pasul in Liga a 3-a. A fost disputat de Foresta, Bucovina Radauti si Somuz Falticeni si urma sa treaca la profesionisti. Manolea a avut un progres fantastic in ultimii ani. Pustiul era vazut drept o certitudine pentru anii urmatori. Primul pas ar fi urmat sa fie facut la Falticeni, conform unui oficial al clubului.

Daniel si-a pierdut viata intr-un accident care a avut loc in judetul Teleorman. Trei persoane si-au pierdut viata, iar o alta a fost ranita grav. In accident au mai fost implicate doua autoturisne. Evenimentul tragic s-a petrecut dupa ce un sofer a iesit din coloana si s-a ciocnit de autoutilitara condusa de tatal lui Daniel, care circula regulamentar. Tatal baiatului a suferit rani grave si se afla internat la spitalul din Alexandria.