Anamaria Prodan, noi acuzații către Laurențiu Reghecampf: „Au dispărut bani din conturile familiei!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află în plin proces de divorț, primul termen fiind fixat pe 7 februarie. Iar, după declarații oferite de cei doi, acesta nu se sfârși pe cale amiabilă.

Pe lângă acuzațiile de infidelitate, Anamaria Prodan îi reproșează actualului antrenor al Universității Craiova că a fost întreținut cu milioane de euro, din conturile regretatei Ionela Prodan.

„Da, au dispărut bani din conturile familiei în ultimii ani. Sunt milioane de euro, da!

Dar știi de câte ori am stat și l-am așteptat să mergem la notar? Dar, venea plângând de fiecare dată, cerându-și iertare.

După ce a murit mama, am căutat să văd ce are mama. Așa dosar am de-a lungul acestor 16 ani, milioane de euro dați împrumut lui Laurentiu. Semna cu mânuța lui. Am plâns, ar trebui sa-mi dea viata. Viața lui, recunoștința. Să-l fac numărul 1. Din păcate. Am realizat că nu reușește. Se împiedică și merge din ghenunchi.

Copiii mei și eu am înțeles că, de fapt, viața tu ți-o faci frumoasă, nimeni altcineva, niciun soț, dacă ești femeie puternică și știi că poți să faci banii tăi... Noi, care suntem azi în casă, am depășit chestia asta, să ne uităm ce spune lumea”, a declarat Anamaria Prodan pentru realitatea plus.

Anamaria Prodan, contrazisă de presa din Cehia

Impresarul a anunțat că lucrează la transferul lui Nicolae Stanciu (28 ani). Anamaria Prodan a mărturisit că următoarea destinație a mijlcoașului ofensiv nu va mai fi în Europa, pentru că a ajuns la vârsta când trebuie să se axeze pe partea financiară.

„Nu există nicio ofertă clară pe masa președintelui Jaroslav Tvrdik pentru Nicolae Stanciu. Totuși, nu este exclus să situația să se schimbe în cursul lunii ianuarie. Anamaria Prodan, fostul model și prezentator TV, are darul de a oferi informații în presă care să producă agitație. În cazul lui Nicolae Stanciu, o face cu regularitate. Imediat ce fereastra de transferuri începe, Anamaria Prodan începe să își facă apariția.

Cehii susțin că declarația agentului este 'o manevră prin care Prodan să producă tensiune', iar singurul club care interesat de Nicolae Stanciu în această perioadă ar fi FC Dallas, formație din MLS: "Totuși, e greu de imaginat că se vor apropia de suma dorită de Slavia, să zicem 5-6 milioane de euro. Cluburile din America nu sunt obișnuite să plătească sume atât de mari, mai ales că Stanciu și-ar dori un salariu mai mare decât are la Slavia în acest moment”, a scris publicația cehă iSport.