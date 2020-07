IMENS PENTRU ROMANIA! Anamaria Prodan dezvaluie suma ASTRONOMICA pe care Becali o cere pentru Man: “Nu accepta altfel!”

Impresara a comentat posibilitatea plecarii lui Dennis Man si cea a intoarcerii lui Reghecampf la FCSB.

Gigi Becali a confirmat recent faptul ca echipa lui are sanse mari sa se desparta in vara de vedeta Dennis Man. Conform patronului FCSB, jucatorul adus de la UTA a starnit interesul multor cluburi din strainatate, insa nimeni nu s-a aratat dispus sa plateasca pretul solicitat.

Impresara jucatorului, Anamaria Prodan Reghecampf, a comentat posibilitatea plecarii lui Man in aceasta vara, in conditiile in care se discuta despre scaderea masiva a preturilor, din cauza pandemiei de coronavirus.

“E momentul ca Dennis Man sa faca pasul catre un fotbal mai puternic. Cei care vin sa urmareasca jucatorii nu se uita la cum joaca echipa, ci urmaresc jucatorii in mod individual. Cred ca Man poate fi vandut pe 10 milioane de euro. Nu conteaza ca a venit pandemia, nu s-a inchis fotbalul.

Calitatea lui Man este unica in Romania in momentul asta, cu tot respectul pentru ceilalti jucatori pe care ii am sub contract. Man este singurul jucator care poate fi vandut pe mai mult de 10 milioane de euro. Becali vrea 15 milioane pentru Dennis Man, nu 5, nu 8, nu 10 in mai multe transe, asa cum am primit eu oferte”, a spus Anamaria Prodan la Pro X.

Sotia fostului antrenor de la FCSB a comentat si posibilitatea inlocuirii lui Bogdan Arges Vintila cu Laurentiu Reghecampf.

“Nu stiu daca FCSB se va desparti de Vintila, dar eu pot veni oricand cu propuneri din Romania sau din strainatate. Cand era Mirel Radoi antrenor, toata lumea spunea ca ma duc la Palat sa il dea afara pe Radoi ca sa-l puna pe Reghecampf. La fel si pe vremea lui Galca.

Niciodata nu l-am propus eu pe Reghecampf, pentru ca de fiecare data cand Becali a schimbat antrenorii, el avea contract. Si acum are contract pe doi ani. Si daca si-ar dori sa revina, n-ar putea. Din punct de vedere financiar n-ar da ce are acolo pe ce i se poate oferi aici, iar daca ar renunta la contractul pe doi ani ar trebui sa plateasca penalitati”, a completat impresara.