"Alexa e sufletul meu, iar Laur stie!" Anamaria Prodan da cartile pe fata: care este relatia dintre ea si antrenorul Dan Alexa

Anamaria Prodan si Dan Alexa au o relatie extrem de apropiata, lucru dezvaluit chiar de impresara.

Anamaria Prodan spune ca are o relatie de prietenie extrem de stransa cu antrenorul Dan Alexa si recunoaste ca a gresit atunci cand l-a lovit.

Incidentul se intampla acum un an, cand Alexa o pregatea pe Astra. Formatia din Giurgiu remiza atunci cu Botosani, scor 2-2, iar la finalul meciului, impresara a fost surprinsa in timp ce il loveste in fata pe antrenor:

"Mie mi-e superdrag Alexa. Este sufletul meu, iar Laur stie. Dan este cel mai apropiat om de-al nostru. Dan este un produs al meu, Laur nu prea are treaba cu el. Ei vorbesc doar despre fotbal, de-ale lor. Eu cand ma implic in viata unui antreor, jucator, vreau sa fiu ascultata la secunda! Atunci a fost un scandal si am gresit cand am ripostat", a spus Anamaria Prodan pentru Gazeta.

Anamaria Prodan: "Imi ies din minti cand se face o nedreptate!"

Impresara recunoaste ca de multe ori nu se poate controla cand este nervoasa, insa lucreaza pentru a remedia acest capitol:

"Eu sunt vulcanica si toti se feresc de mine ca de diavol cand sunt nervoasa. E foarte rau ca sunt asa si am de lucrat aici cu mine. Cand e ceva ce ma deranjeaza eu ma exteriorizez. Imi ies din minti cand se face o nedreptate. Eu cand fac ceva pentru cineva, muncesc si cand nu sunt apreciata innebunesc.

Dupa scandalul cu Alexa ma oprea lumea pe strada si-mi zicea ca-l vede peste tot pe Dan. Exista vreo zi fara Alexa prin presa? Pentru mine e cel mai bun antrenor al generatiei sale! Poate cel mai bun", a mai spus Anamaria Prodan.