AICI sunt derby-urile si SUPER JUCATORII! Meciuri EXTREME in optimile SuperCupei #JucamDeAcasa! AICI ai programul complet

Sambata si duminica se super joaca in optimile SuperCupei #JucamDeAcasa! Cele mai tari meciuri sunt live la PRO X si pe PRO TV Plus in weekend, de la 22:30!

Dupa show-ul din faza grupelor, cel mai tare turneu de fotbal virtual merge in faza decisiva! Optimile pun fata in fata cluburi cu rivalitati uriase pe teren si in afara lui! Craiova - Timisoara, Otelul - Rapid sau Dinamo - FC U Craiova sunt cele mai tari dueluri din turneul caritabil unic in Romania: se joaca 11 contra 11!

Programul complet al optimilor de finala

Marti si miercuri, sferturile de finala sunt LIVE VIDEO exclusiv la Sport.ro, apoi jucatorii se antreneaza pentru medalii!

Sambata, 9 mai, si duminia, 10 mai, se dau bataliile finale live la PRO X si pe PRO TV Plus. 22:30 e ora de show total pe TV si in online! Pentru ca virtual, spectatolul e TOTAL in SuperCupa #JucamDeAcasa!