Aduc jucatori ca sa BLOCHEZE Steaua in liga a 3-a! Mutare total neasteptata a Rapidului: au semnat cu jucatorul care a UITAT ca e indragostit de Steaua

Rapidul ia in serios lupta pentru promovare din C!

Giulestenii au facut doua achizitii importante la echipa secunda. Fostul stelist Stefan Ciuculescu si Adrian Grigore au semnat cu Rapid 2. Ambii au mai fost sub contract cu Rapid si in urma cu doua sezoane, Grigore reusind chiar sa marcheze contra Stelei intr-un meci din liga a 4-a!



Ciuculescu, fost stelist, si-a uitat pasiunea pentru ros-albastri si a jurat apoi iubire Rapidului! Ciuculescu a vrut sa joace si el pentru Steaua cand echipa era in Liga a 4-a, insa Marius Lacatus a avut alte preferinte.

Atat Grigore, cat si Ciuculescu vor evolua doar la Rapid 2, care debuteaza in noul sezon vineri, impotriva lui CS Tunari.

Tweet Steaua Rapid Citeste si: