Sparta Praga continuă sezonul atipic și a mai făcut un pas important spre primul titlu de campioană a Cehiei din 2014 încoace. Formația de care aparține românul Florin Niță a câștigat din nou după ce a fost condusă și a beneficiat iar, pentru a 11-a oară!, de o lovitură de la 11 metri.

Sparta Praga a primit un penalty bizar: „Nimeni nu are o explicație logică!”

Echipa antrenată de danezul Brian Priske a întâlnit-o acasă pe Bohemians Praga și s-a văzut condusă din minutul 58, când Adam Janos a marcat pentru oaspeți. Sparta a egalat în minutul 69, prin Ladislav Krejčí, care a transformat un penalty acordat în urma unui fault absolut stupid comis de portarul Roman Valeš (VEZI VIDEO).

Goalkeeper-ul celor de la Bohemians l-a faultat pe atacantul Jan Kuchta, după ce vârful Spartei îi „furase” bizar o minge pe care Valeš se pregătea să o degajeze. Sparta și-a asigurat cele trei puncte în minutul 85, când Jan Kuchta a finalizat din careu o acțiune de atac a gazdelor și a stabilit scorul final: 2-1.

„Sparta nu a convins deloc, nu și-a creat nicio o ocazia decentă foarte mult timp, dar a reușit să întoarcă totul în ultimele 20 de minute”, a scris publicația idnes.cz, la finalul partidei.

Sursa citată a comentat și eroarea incredibilă a portarului de la Bohemians: „Nimeni de pe stadion nu are o explicație logică pentru ce s-a întâmplat. Valeš parcă a încetat să mai perceapă lumea din jurul lui. Nu a observat că a aruncat mingea din brațe la picioarele lui Kuchta, care tocmai se ridica de pe gazon și trecea pe lângă el”.

Valešův nepochopitelný zkrat! Složil Kuchtu a zavinil penaltu pic.twitter.com/3FTxRCF1i9 — Deník Sport (@DenikSport) May 20, 2023

Kuchta zničehonic obrací na 2:1 pro domácí! pic.twitter.com/Q00fBf8jQv — Deník Sport (@DenikSport) May 20, 2023

Sparta Praga, echipa care te „ucide” după minutul 100, poate deveni azi campioană

Dacă Slavia nu câștigă derby-ul cu Viktoria Plzen, Sparta Praga devine matematic campioană. Formația lui Priske are 77 de puncte, cu două etape înainte de final. Slavia are 69 și încă trei partide de jucat. La o eventuală egalitate de puncte, tot Sparta termină prima, așa că, în caz că Slavia bate tot până la final, echipa lui Niță mai are nevoie de un singur egal pentru a cuceri titlul.

Victoria cu Bohemians, venită în minutul 85, este una obținută chiar „devreme” de Sparta, care în această stagiune s-a obișnuit cu succese venite după minutul 90. Runda trecută, a învins-o pe marea rivală Slavia cu 3-2, golul decisiv fiind marcat în minutul 90+7, din lovitură de la 11 metri. Mai mult, Sparta a avut doar 17% posesie în derby!

Sparta – Slavia 3:2

V dramatickém závěru rozhodl Krejčí z penalty????

Všechny momenty z utkání zde????https://t.co/mPNPvBXQSz pic.twitter.com/2tpA68ERXl — Deník Sport (@DenikSport) May 13, 2023

De altfel, Sparta a marcat după minutul 90 în trei din ultimele cinci etape, de fiecare dată din penalty și de fiecare dată golul aducându-i victoria! Cu Slovan Liberec, praghezii erau conduși cu 1-0 în minutul 90, dar au câștigat în final cu 3-1, ultima reușită înscrisă n minutul 90+14. Pe 26 aprilie, în derby-ul cu Viktoria Plzen, Sparta a marcat golul victoriei cu 2-1 tot în minutul 90+14, și tot din penalty.

Jan Kuchta și Tomáš Čvančara, ambii cu 15 goluri, sunt golgheterii Spartei Praga în acest an. Ladislav Krejčí are 12 goluri, șapte dintre ele înscrise însă din penalty.