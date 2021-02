Xavi a vorbit despre posbilitatea de a o antrena pe Barcelona! "Sper asta, nu vreau sa ma ascund, am spus-o de multe ori!"

Fosta legenda a Barcelonei, Xavi, o antreneaza in prezent pe Al-Sadd din Qatar.

Intr-un interviu acordat revistei FIFA, spaniolul a recunoscut ca isi doreste sa antreneze in viitorul echipa alaturi de care a scris istorie.

"Acum sunt Al-Sadd. Sunt foarte bine, la cel mai bun club din Qatar si, incepand de aici, vom vedea ce ne rezerva viitorul. Toata lumea ma vede ca antrenor al Barcelonei. Sper asta, nu vreau sa ma ascund, am spus-o de multe ori, insa mereu respectandu-l pe actualul antrenor, Ronald Koeman, precum si clubul, care se afla in plina competitie si ii doresc numai bine. Acum vom avea alegeri si vom vedea cine va fi presedinte. Insa este clar ca e un vis sa antrenez Barcelona, fara nicio indoiala", a afirmat Xavi, citat de Agerpres.

Fostul jucator al Barcei este pe primul loc cu echipa in Qatar si considera ca recentul Campionat Mondial al Cluburilor a confirmat capacitatea oragizatorica a acestei tari.

"In Qatar jucam deja in campionat cu un public numeros. Daca facem lucrurile bine, vom reveni la normal. Qatarul este perfect pregatit sa gazduiasca orice mare eveniment. De cand am venit aici, in 2015, orasul s-a schimbat, iar oamenii il vor aprecia mult.

Cei care au prejudecati fata de cultura araba sau de aceasta religie vor vedea ca oamenii de aici sunt foarte normali, ospitalieri, generosi, foarte familiari si vor face o Cupa Mondiala istorica", a spus Xavi.

Xavi este jucatorul cu cele mai multe meciuri pentru Barcelona, 767. El este urmat de Lionel Messi, jucator care are 760 de partide in tricoul gruparii blaugrana.