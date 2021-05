Decizie de ultima ora a lui Xavi dupa ce s-a scris ca s-ar putea intoarce la Barcelona! Ce a facut antrenorul lui Al Sadd

Fostul mijlocas al Barcelonei a ales sa mai ramana inca doi ani in Qatar.

Au existat numeroase speculatii in presa spaniola ca Xavi ar fi fost aproape sa semneze cu Barcelona la sfarsitul sezonului actual, insa tehnicianul spaniol a semnat miercuri prelungirea intelegerii cu Al Sadd.

Totusi, chiar dupa semnarea contractului se credea ca Xavi are o clauza in contract care ii permite sa plece pe gratis daca Barcelona il oferteaza, insa antrenorul in varsta de 41 de ani a pus capat acestor speculatilor.

"Ar fi incorect sa fie asa. Eu am doi ani de contract cu Al-Sadd si imi respect intelegerea si de asemenea respect metodele oficiale de negociere intre cele doua parti", a spus Xavi pe site-ul oficial al celor de la Al-Sadd.

Xavi Hernandez a semnat un contract valabil pana in 2023, iar potrivit publicatiei spaniole Marca, acesta doreste sa ramana cel putin pana la finalul Campionatului Mondial din 2022, care va avea loc in Qatar.

Fostul mijlocas al Barcelonei este antrenorul lui Al Sadd din 2019, cand a trecut de la postul de jucator, la cel de antrenor.