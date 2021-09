Ronaldo a plecat mai devreme din cantonamentul Portugaliei! Manchester, următoarea destinație

Cristiano Ronaldo (36 de ani) a reușit o ”dublă” în finalul meciului dintre Portugalia și Irlanda și a adus victoria pentru lusitani, scor 2-1.

Ronaldo și-a scos tricoul după a doua reușită a sa, din minutul 90+6, și a fost avertizat cu cartonașul galben de centralul partidei. Din acest motiv, lusitanul va rata următorul meci oficial al naționalei țării sale, cu Azerbaijan.

Din acest motiv, Ronaldo a părăsit încă de pe acum cantonamentul Portugaliei și va zbura spre Anglia, pentru a se pregăti alături de Manchester United, noua sa echipă. Cristiano ar putea debuta pentru United chiar pe Old Trafford pe 11 septembrie, când ”diavolii” o vor întâlni pe Newcastle.

