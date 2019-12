VIDEO | MOMENTE TERIBILE pentru Roxana Maracineanu: ministrul Sportului din Franta, scos de pe stadion sub protectia politiei! Ce s-a intamplat

Roxana Maracineanu, ministrul Sportului din Franta, a trecut prin momente mai putin placute vineri seara.

Maracineanu a urmarit meciul de liga a treia dintre Red Star – Quevilly, insa a fost nevoita sa plece de pe stadion sub escorta politiei. Suporterii prezenti pe arena Saint-Ouen au recunoscut-o pe romanca si au inceput sa isi strige nemultumirile legate de reforma pensiilor, un subiect fierbinte in Franta in aceasta perioada.



"Toata lumea detesta ministrul!" sau "Aici nu este nimeni cu Macron, asa ca urca-te in masina si pleaca", au fost cateva dintre scandarile oamenilor nemultumiti. In plus, fanii au aruncat si cu un pahar catre Maracineanu.



"Am fost abordata de o persoana care avea un mesaj politic de transmis. Venisem pentru a avea contact cu un club care apara valorile in care ma recunosc. Este situat la cativa pasi de inima viitoarelor Jocuri Olimpice de la Paris, din 2024, si vreau sa ii sustin. Voi reveni…", a declarat Roxana Maracineanu pentru LeParisien.