VIDEO FABULOS | Gerrard a luat-o razna la finalul meciului! Rangers a invins-o pe Celtic in deplasare, prima data in 9 ani

Rangers s-a impus in derby-ul Scotiei, scor 2-1.

E pentru prima data, dupa o pauza de 9 ani, cand Rangers invinge pe Celtic Park, iar Gerrard a fost de nestapanit dupa fluierul final.

Christie putea deschide scorul pentru gazde, insa veteranul McGregor a aparat penalty-ul. Trei minute mai tarziu, oaspetii au punctat prin Kent, insa avantajul nu a durat mult - Edouard a stabilit scorul pauzei cu un sut deviat din afara careului.

Katic i-a readus din nou in avantaj pe cei de la Rangers, in minutul 56, iar scorul s-a mentinut pana la final. Astfel, trupa antrenata de Steven Gerrard se impune in deplasare in derby-ul Scotiei pentru prima data in 9 ani de zile. Ultima data cand Rangers a castigat pe teren advers a fost in 2010, scor 3-1.

I love Steven Gerrard ???????? up the Rangers pic.twitter.com/ryfKGsWEqn — Lewis Thompson (@LewisTh0mpson) December 29, 2019

Cu victoria din aceasta seara, lupta la varful clasamentului devine stransa: Celitc are 52 de puncte, iar Rangers 50, dar si un joc mai putin disputat.