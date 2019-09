VIDEO | Comentatorii au sarit de pe scaune: "Gol de World Class marcat de Mitrita!" Romanul a reusit o super executie la ultimul meci

Mitrita face spectacol in Statele Unite ale Americii.

Alexandru Mitrita a fost omul meciului in victoria cu 3-1 a celor de al New York City contra lui Vancouver. Mitrita a pasat decisiv la primul gol al echipei sale, in minutul 10, si a inchis tabela in minutul 72, printr-o executie magistrala din lovitura libera.

Golul lui Mitrita i-a ridicat in picioare pe fani, dar si pe comentatorii meciului. "Gol de World Class marcat de Mitrita!", a fost reactia comentatorilor.

Mitrita a fost din nou lasat in afara lotului de Cosmin Contra. Selectionerul nu l-a convocat pe Mitrita pentru meciurile cu Spania si Malta motivand ca diferenta de fus orar ar face imposibila reacomodarea jucatorului astfel incat Mitrita sa dea randament maxim pentru nationala.