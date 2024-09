Victor Osimhen abia așteaptă să joace pentru Galatasaray! ”Sunt superîncântat”

După patru ani petrecuți la Napoli, Victor Osimhen (25 de ani), atacant cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost trimis sub formă de împrumut pentru tot restul stagiunii în Turcia, la Galatasaray.

Fotbalistul a vorbit sincer despre mutarea sa la echipa din Istanbul și a ținut să evidențieze faptul că e superîncântat să ia parte din familia celor de la Galatasaray.

Mai mult, Victor Osimhen a precizat că abia așteaptă să debuteze la club și că e gata să le creeze suporterilor clipe de neuitat în noul sezon.

”Sunt superîncântat să fac parte din familia Galatasaray. Abia aștept să dau totul pentru acest club și să încep noua aventură cu un grup și cu niște fani atât de uimitori.

Sunt gata să creăm amintiri de neuitat împreună”, a spus Victor Osimhen, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

