Villas Boas se intoarce! Preia un club URIAS al Frantei. Anunt de ultima ora

Andre Villas Boas si-a dat acordul pentru un contract pe 2 ani cu Marseille.

Portughezul a fost azi la club pentru negocierile finale. S-a inteles cu sefii clubului si va fi antrneorul lui OM in urmatoarele doua sezoane. Marseille a ramas fara antrenor dupa ce Rudi Garcia a ratat toate obiectivele sezonului si s-a despartit de echipa.

Villas Boas, 41 de ani, a antrenat ultima data la Shanghai SIPG, in China, de care s-a despartit la finalul lui 2017.

Villas Boas a participat la Raliul Dakar in 2018, insa n-a reusit sa incheie competitia. A facut accident in etapa a 4-a si s-a accidentat la spate. In cariera, Villas Boas le-a mai pregatit pe Chelsea, Tottenham, Zenit sau Porto.