ULUITOR! A fost ciuruit de gloante! A aparut filmarea cu asasinarea unuia dintre cei mai cunoscuti lideri de galerie din Europa! Imagini care va pot afecta emotional

Unul dintre cei mai cunoscuti ultrasi din fotbalul european a fost asasinat in plina strada.

Ljubomir Markovic "Kica", 37 de ani, a fost asasinat in centrul orasului Belgrad, fiind impuscat de nu mai putin de 6 ori. Presa din Serbia scrie ca el a fost victima unei reglari de conturi. Pentru moment, criminalul nu a fost identificat.

"Locul in care Ljubomir Markovic a fost asisnat, este acoperit de aproximativ 15 camere de luat vederi, iar filmarile ii vor ajuta pe anchetatorii care cerceteaza crima. Markovic a jucat fotbal intr-un balon in seara de vineri. Masina era parcata pe marginea drumului si, dupa ce a iesit din balon, a vrut sa se indrepte catre ea. In acel moment, un individ neindenitifcat, care se ascunsese in intunericul unei paduri din apropiere, s-a apropiat si a tras 6 focuri de arma asupra lui Markovic", scriu cei de la Blic.

