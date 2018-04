ULTIMA ORA | Pleaca din Turcia? Un club URIAS din Europa confirma negocierile cu Lucescu: "Da, ne-am intalnit!" Echipa care il vrea din vara

Mircea Lucescu ar putea pleaca de pe banca nationalei Turciei in vara. Un club important din Europa recunoaste ca l-a contactat pe roman.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Mircea Lucescu si-ar putea incheia destul de rapid experienta ca selectioner al nationalei Turciei. Antrenorul roman a fost numit de Federatia Turca in vara anului trecut, in locul lui Fatih Terim, insa ar putea pleca dupa doar un an.

In presa din Ucraina au aparut zvonuri conform carora Lucescu si-ar dori sa revina la Sahtior, iar un oficial al gruparii din Donetk confirma informatiile. "Da, ne-am intalnit cu Mircea Lucescu", a declarat Sergei Palkin pentru SportArena. Directorul general al lui Sahtior nu a dorit insa sa ofere mai multe detalii.

Lucescu, in varsta de 72 de ani, a pregatit-o pe Sahtior in perioada 2004-2016 si a ramas in relatii foarte bune cu patronul Rinat Ahmetov. Lucescu a castigat 8 titluri de campion, 6 Cupe si 7 Supercupe ale Ucrainei, precum si Cupa UEFA in 2009.