Ultima mare provocare pentru Lucescu? "Il Luce", tentat sa revina: "Nu i s-a oferit deocamdata un contract, dar are gand sa mearga acolo!"

Mircea Lucescu ar putea accepta o ultima mare provocare intr-un campionat in care a mai evoluat ca antrenor.

Romanul ar putea ajunge la Dinamo Moscova, noteaza SportExpress. Dinamo Moscova a ramas fara antrenor dupa ce Dmitri Hohlov a fost demis, iar oficialii clubului rus incearca sa-l convinga pe Lucescu. Gruparea din Moscova l-a mai dorit pe Lucescu si in vara, insa mutarea are sanse mai mari de reusita acum avand in vedere ca echipa nu are antrenor.

"Nu e deocamdata mai mult de o tatonare. Nu i s-a oferit niciun contract. Lucescu are de gand sa mearga la Moscova, dar nu pot spune si cand. Conducatorii clubului stiu mai bine ce sanse are sa preia postul, dar optiunea este chiar reala. Mi-ar placea sa lucreze acolo. Inca nu stiu cand se va rezolva toată povestea", a declarat impresarul Arkadie Zaporojanu pentru SportExpress.

Mircea Lucescu a mai antrenat in Rusia, pentru o scurta perioada, pe Zenit Sankt-Petersburg in sezonul 2016-2017.