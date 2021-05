Tragedie in lumea fotbalului! Un baietel de doar 9 ani, ucis de fulger in timp ce se afla pe teren! Imagini emotionante cu colegii sai 

Jordan Banks, in varsta de 9 ani, se afla pe terenul de fotbal, intr-o sesiune de joc unu la unu, cand a fost lovit de fulger. Intamplarea s-a petrecut pe un teren din Blackpool.

Baietelul a fost dus de urgenta la spital, insa nu a putut fi salvat si a decedat la scurt timp dupa. Ulterior, coechipierii lui Jordan, de la Clifton Rangers Junior FC au mers la terenul de joc, acolo unde i-au dus coroane de flori.

The best friend of a nine-year-old boy from Blackpool who died after being struck by lightning while playing football, has paid tribute to him. Jordan Banks was a pupil at Stanley Primary School. Craig says his classmate was a kind and caring person. pic.twitter.com/XU7VC4EJ7j