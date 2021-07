"Toata lumea a cerut asta, ei ne-au dat altceva!" Bonucci, enervat de autoritatile italiene: "Mai bine ma faceam ministru!"

Italia a castigat Campionatul European, dupa ce a trecut de Anglia in finala!

La revenirea in tara, fotbalistii lui Mancini au cerut sa se bucure alaturi de fani, intr-un autobuz descoperit.

Autoritalile din Italia le-au acceptat cererea de a merge cu autobuzul printre suporteri, insa intr-unul acoperit, lucru care l-a enervat la culme pe Bonucci, care nu a ezitat sa trimita "sageti" catre ministrul de Interne.

"Cred ca mi-am ales gresit meseria. Nu trebuia sa ma apuc de fotbal, ci sa intru in politica.

As fi fost un bun ministru de Interne.Toata delegatia noastra ceruse sa defileze intr-un autobuz deschis, iar ei au aprobat un autobuz nedescoperit.

Noroc ca acesta a fost blocat de fani. Cum lumea era deja in strada, in cele din urma am primit ce doream.

Precizez, noi nu dorim sa trecem peste autoritati, dar acestea tot nu au reusit sa controleze situatia din Piazza del Popolo dupa meci.

Acum nu au vrut parada, este un obicei prost aici la noi de a nu-ti asuma anumite responsabilitati. Fiecare ar trebui sa stie sa-si faca treaba", a spus fundasul nationalei Italiei si al lui Juventus.