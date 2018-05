Titlul in Grecia, decis cu PISTOLUL! PAOK a pierdut si ultima sansa de a mai deveni campioana! 

Apelul lui PAOK a fost respins de TAS.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

PAOK Salonic a ratat titlul de campioana in acest sezon in urma a doua scandaluri imense. Al doilea a fost decisiv. La finalul partidei cu AEK, patronul a intrat pe teren inarmat, dupa un gol anulat de arbitru pe motiv de offside.

Grecii au decis ca PAOK sa piarda partida la masa verde si o penalizare de 3 puncte. PAOK pierduse puncte si pentru ca derby-ul cu Olympiacos nu s-a mai disputat dupa ce antrenorul oaspetilor a fost lovit cu o rola de hartie.

AEK e deja campioana de doua etape, insa PAOK spera sa isi gaseasca dreptatea la TAS. Tribunalul din Elvetia a judecat cazul in regim de urgenta si a respins apelul.

Echipa lui Razvan Lucescu mai are sansa de a castiga un trofeu in acest sezon. E calificata in finala Cupei Greciei.