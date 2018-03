Sumudica se apropie de locurile de Europa! Victorie pentru Kayseri dupa un meci cu 5 goluri

Marius Sumudica a obtinut o noua victorie in Turcia.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Kayserispor a castigat meciul cu Karabuk, chiar daca echipa romanului a fost condusa. Oaspetii au fost primii care au deschis scorul, in minutul 22, prin Leandrinho. Kravets a egalat rapid pentru Kayseri (min.28), iar in repriza a doua Turuc (min.48-penalty) si acelasi Kravets (min.56) au majorat diferenta. Scorul final a fost stabilit de Skulason, in minutul 88.

In urma acestei victorii cu 3-2 in fata lui Karabuk, Kayseri se afla pe locul 5 in Turcia, cu 41 de puncte. Fenerbahce, ocupata locului 4, ultimul loc ce duce in cupele europene, are 44 de puncte, insa nu a jucat in aceasta etapa.