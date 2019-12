Sumudica s-a facut de ras in Cupa Turciei! Echipa romanului, invinsa de o formatie din liga a treia: se poate califica peste doua saptamani

Gaziantep, echipa lui Marius Sumudica, a suferit un esec neasteptat in Cupa Turciei.

Echipa antrenorului roman a pierdut in fata celor de la Kirklarelispor, echipa din liga a treia, scor 1-2. Singurul gol al celor de la Gaziantep a fost marcat in minutul 87, din penalty. Alin Tosca a fost titular pentru Gaziantep si s-a remarcat doar prin cartonasul galben luat in minutul 3 al prelungirilor.



Vestea buna pentru Sumudica este ca are sansa revansei in returul de peste doua saptamani care se va juca pe terenul celor de la Gaziantep.