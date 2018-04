"Stii, ma iubesc oamenii in Franta..." :)) VIDEO EPIC. Cum a fost prima zi a lui Zlatan la Galaxy

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Suedezul a debutat cu o dubla in derby-ul cu LAFC. Galaxy a revenit de la 0-3 si s-a impus in final cu 4-3. Ibrahimovic a avut parte de o primire speciala in club. A glumit cu mai multi dintre colegii sai si a vorbit in franceza cu un fizioterapeut parizian: "Sunt destuld e popular in Franta, stii?" :)

"So these are the trophies, eh? We bring the sixth one."

Behind the scenes on Zlatan's first day with the #LAGalaxy. pic.twitter.com/mCBPDmo02E