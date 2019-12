"Stanciu, una dintre cele mai mari greseli din istoria clubului!" Anderlecht, facuta praf de presa belgiana

Stanciu este din nou subiect de discutie in Belgia.s

Presa belgiana i-a luat in vizor pe oamenii din conducerea lui Anderlecht dupa ce un nou tanar de perspectiva nu a reusit sa impresioneze la echipa. Astfel, jurnalistii belgieni si-au adus aminte si de cazul Stanciu.



"Star in campionatul Romaniei, inzestrat cu calitati incontestabile, Stanciu reprezinta una din cele mai mari greseli din istoria recenta a clubului...inainte de a incepe sa straluceasca din nou in Cehia. In fiecare fereastra de transferuri, Anderlecht a facut o greseala in sectorul ofensiv...nu a putut sa exploateze potentialul unor jucatori. O eroare de selectie sau un talent care nu este folosit si nu i se da incredere?", scriu jurnalistii belgieni.

Analiza presei belgiene a inceput cu Michel Vlap, un pusti in varsta de 21 de ani care este dat ca si plecat de la Anderlecht dupa doar 6 luni desi s-au platit 7 milioane de euro pentru el. A urmat apoi austriacul Peter Zulj, iar ultimul exemplu a fost cel al lui Stanciu.