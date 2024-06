Șocant! A murit la 26 de ani, după ce în urmă cu 10 zile i-a impresionat pe toți în meciul cu adversara României de la EURO 2024

Portarul primei reprezentative, Matija Sarkic, a murit sâmbătă dimineață, la Budva, la doar 26 de ani.

În urmă cu doar câteva zile, Matija Sarkic a impresionat în partida amicală disputată de Muntenegru împotriva Begliei și a fost numit ”Omul Meciului” după ce a avut nu mai puțin de nouă parade în fața ”Diavolilor”. Ulterior, Sarkic a lipsit din amicalul cu Georgia disputat la Podgorica.

Conform Vijesti.me, lui Matija Sarkic i s-a făcut rău în apartamentul în care locuia și a murit. Goalkeeper-ul a avut opt meciuri la prima reprezentativă a Muntenegrului.

Matija Sarkic s-a născut la data de 23 iulie 1997. Goalkeeper-ul și-a început fotbalul la echipele de juniori de la Anderlecht. Ulterior, portarul a făcut pasul în Anglia la Aston Villa.

În cariera sa, Sarkic a mai evoluat pentru formații precum Wigan, Stratford Town, Havant Amp Waterlooville, Livingston, Wolverhampton, Shrewsbury, Birmingham, Stoke City și Millwall.

”Clubul Millwall este absolut devastat să anunțe că Matija Sarkic a murit la vârsta de 26 de ani”, a fost anunțul celor de la Millwall.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

”Toată lumea de la Birmingham City este șocată și întristată să afle vestea că Matija Sarkic, fostul nostru portar, a murit la vârsta de 26 de ani.

Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia sa, către prieteni și către toți cei care l-au cunoscut”, au scris și cei de la Birmingham.

Everyone at Birmingham City is shocked and saddened to learn of the news that our former goalkeeper, Matija Sarkic, has passed away at the age of 26.

Our thoughts and prayers are with his family, friends and all those that knew him. pic.twitter.com/NW0uFAKxh1