Meciul este programat sâmbătă, de la ora 22:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Simone Inzaghi: ”Marți ne vom întâlni și vom discuta!”

La conferința de presă premergătoare finalei Champions League, Simone Inzaghi a fost întrebat ce este diferit la Inter spre deosebire cu finala din urmă cu doi ani, atunci când nerazzurrii au pierdut în fața lui Manchester City.

”Ce este diferit față de acum doi ani este, în special, experiența în pregătire, în modul în care ajungem la finală. Știm că fiecare meci are propria lui poveste, am încercat să acordăm o atenție deosebită tuturor detaliilor. Băieții sunt toți disponibili, iar anul acesta, în 59 de meciuri, în doar trei partide nu i-am avut pe toți cei 23 la dispoziție, așa cum îi am și mâine. Este important să poți conta pe toți jucătorii și sunt mândru să-i antrenez.

Un antrenor încearcă mereu să joace meciul în mintea lui înainte, dar știm că lucrurile pot să nu decurgă așa cum le imaginezi. Vom înfrunta echipa numărul unu din Europa la capitolul posesie. Noi suntem primii în Italia și printre cei mai buni din Europa. Va trebui să jucăm bine din punct de vedere tehnic, să avem un joc de pase bun, pentru a încerca să ținem mingea departe cât mai mult de PSG”, a spus Simone Inzaghi.

Tot la conferința de presă, antrenorul lui Inter a fost întrebat dacă cucerirea trofeului la Inter ar fi un mod perfect de a încheia un ciclu la gruparea din Milano. Deși nu a răspuns concret, Inzaghi a anunțat că în cursul zilei de marți va discuta cu cei din conducerea clubului în legătură cu viitorul său.

”Despre viitor răspund acum. Mâine este o finală de Champions League, apoi marți ne vom întâlni și vom discuta, având în minte binele Interului. Pot vorbi doar despre ceea ce simt: este o emoție imensă la fiecare meci din Champions League. Am meritat această finală, jucând împotriva unor echipe mari, iar mâine mai avem un singur pas de făcut și vom încerca să-l facem, așa cum au făcut mereu acești băieți”, a adăugat antrenorul.