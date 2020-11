Se anunta o VARA incendiara pentru Bayern! Un veteran al echipei doreste sa plece, iar conducerea i-a gasit deja inlocuitor!

Intelegerea lui Boateng va expira in vara anului urmator, iar fundasul este hotarat sa plece de la Bayern dupa mai bine de 10 sezoane, potrivit celor de la Bild. Mourinho l-ar dori pe fundasul de 32 de ani la Tottenham si e cu ochii pe situatia fotbalistului.

Bayern Munchen s-a gandit deja la un posibil inlocuitor, iar din vara urmatoare campioana Europei este pregatita sa-i achite clauza lui Dayot Upamecano (22 de ani), in valoare de 45 de milioane de euro. In lupta pentru fundasul francez mai sunt si Liverpool si Manchester United.

Presa din Anglia a vorbit chiar despre un "asalt" al lui Klopp pentru Upamecano incepand chiar din aceasta iarna, din cauza accidentarilor lui Virgil Van Dijk si Joe Gomez.

Upamecano este accidentat in acest moment si nu a fost prezent la infrangerea de miercuri seara a Frantei contra Finlandei, scor 0-2.

