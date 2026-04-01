GALERIE FOTO Scene teribile! Sergio Aguero s-a accidentat extrem de grav la un meci de old boys: ”Trebuie să mă operez!”

Sergio ”Kun” Aguero s-a retras din fotbal în iarna anului 2021, după ce medicii au constatat că are probleme cu inima. 

Atacantul argentinian se transferase doar de câteva luni la Barcelona de la Manchester City și apucase să joace doar cinci meciuri pentru catalani în care a și marcat un gol. 

Cu toate acestea, Aguero nu poate sta departe de fotbal și cu fiecare ocazie participă la diferite turnee sau jocuri demonstrative, dar și în Kings League. Recent, Aguero a luat parte la un meci de ”old boys” între Independiente, echipa care l-a lansat în fotbalul mare, și River Plate.

Meciul s-a terminat însă dezastruos pentru fostul star de la Manchester City, Atletico și Barcelona. Fostul atacant s-a ales cu o accidentare extrem de gravă, ruptură la tendon. ”Kun” nu a mai putut continua jocul și a fost scos pe brațe de către coechipierii săi în timp ce urla de durere.

 Fostul jucător a fost transportat la Clinica Otamendi, unde medicii au constatat cât de gravă este de fapt accidentarea. La scurt timp după incident, Aguero a anunțat că urmează să fie operat în următoarele zile.

În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor de la Independiente, dar și celor de la River, care au fost îngrijorați pentru mine. Mi-am rupt un tendon, asta este. Mâine voi începe investigațiile și probabil va trebui să mă operez. Nu există altă opțiune”, a spus Aguero pe rețelele sociale.

