Pe internet au existat mai multe reacții din partea fanilor după meciul câștigat de Sporting Lisabona cu Santa Clara, scor 4-0.

Porro s-a dus direct către iubita lui Joao Felix, care se afla în tribune, și i-a dat tricoul, moment care a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la relația apropiată dintre cei doi.

În filmare, cei doi se îmbrățișează și pare că se sărută. Fotomodelul a reacționat când a văzut cele apărute: ”E o rușine ce se spune. Sunt scandalizată”, a spus iubita lui Joao Felix.

Porro a replicat și el: ”Am o relație specială cu ea, dar nimeni nu înșală pe nimeni. Imaginea mea nu va fi pătată de nimic, mai ales de lucruri ca acestea”.

