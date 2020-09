Un fost jucator de la Dinamo, aproape sa spuna STOP fotbalului! Avertismentul DUR al medicilor pentru atacantul de doar 31 de ani!

Un fotbalist care a evoluat la clubul din Stefan cel Mare este aproape sa puna ghetele in cui.

Inainte ca Slavko Perovic (31 de ani) sa plece de la Dinamo, medicii i-au descoperit anumite probleme cardiace. In urma acestei situatii, oficialii clubului nu au mai vrut sa il tina pe jucatorul sarb la echipa.

Atacantul prezinta modificari electrice ale inimii, iar din aceasta cauza el trebuie sa faca investigatii de doua ori pe an chiar daca face sau nu sport.

In vara anului trecut, oficialii din Stefan cel Mare au ajuns la un acord de reziliere al contractului cu atacantul sarb dupa ce acesta nu reusise sa primeasca acordul din partea INMS.

Perovic are instalat un holter care ii monitorizeaza bataile inimii pentru ca situatia sa ramana sub control, conform GSP. Fotbalistul nu a mai jucat niciun meci oficial din martie, insa nu a luat vreo decizie in ceea ce priveste cariera sa de fotbalist.