Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri. Iată un proverb care poate explica dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o Cristiano Ronaldo (40 de ani), în dialog cu canalul media al clubului Al-Nassr Riad, formație cu care tocmai și-a prelungit contractul pentru încă 2 ani.

Deși timp de două luni s-a tot spus că Ronaldo e dornic să fie pe teren, în America, la FIFA Club World Cup și, tocmai de aceea, ia în calcul inclusiv semnarea unui contract pe termen scurt, doar pentru această competiție, starul lusitan spune acum cu totul altceva!

„Am avut, într-adevăr, niște oferte de la echipe calificate pentru Mondialul Cluburilor. Nici nu le-am luat în considerare însă, fiindcă n-avea niciun sens. Am preferat totul timpul să am o perioadă de pauză, o vacanță completă, pentru a mă odihni, în mod corespunzător. Mai ales că sezonul care urmează va fi unul foarte lung, în condițiile în care va fi urmat imediat de Cupa Mondială din 2026. În aceste condiții, am ținut foarte mult să fiu bine pregătit, atât pentru Al-Nassr, cât și pentru naționala Portugaliei. De aceea, tot timpul știam că ultimul meci din Liga Națiunilor va fi urmat de o perioadă de pauză, în această vară. Repet, nici n-am luat în calcul ofertele primite“, a declarat CR7.

Noul contract pe care starul portughez tocmai l-a semnat cu Al-Nassr îl va ține la acest club până dincolo de vârsta de 42 de ani. Până acum, în 105 apariții pentru gruparea din Riad, CR7 a adunat 93 de goluri și 19 pase de gol.