Horațiu Moldovan și-a încheiat împrumutul la Real Oviedo și va reveni la Atletico Madrid, formație care nu își dorește să îl mai păstreze.

Portarul român este dorit de o formație din afară, iar echipa lui Diego Simeone este dispusă să negocieze.

Horațiu Moldovan, dorit în Polonia

Este vorba despre Wisla Cracovia, dar pe lângă polonezi și Omonia Nicosia și Qatarag mai sunt interesate de serviciile lui Horațiu Moldovan.

Cu toate acestea, Horațiu Moldovan este dorit insistent din Polonia, după cum a relatat și presa de acolo.

„Wisla Cracovia a depus o ofertă pentru portarul lui Atletico Madrid. E adevărat că nu a jucat niciun meci acolo, dar sună mai bine. Este vorba despre Horațiu Moldovan, reprezentantul României de 28 de ani cu 16 selecții, al treilea portar al echipei din Madrid.

În ultimul sezon, Moldovan a fost împrumutat la Real Oviedo în La Liga, cu care a retrogradat un eșalon mai jos. Contractul românului cu Atletico expiră peste un an, deci putem spune că o ofertă de puțin peste un milion de euro ar satisface echipa din Madrid”, au scris polonezii.

Rămâne de văzut unde va merge fotbalistul român de 28, care mai are doar un an de contract cu Atletico Madrid.

Horațiu Moldovan în doar trei meciuri pentru echipa din Spania și a încasat opt goluri.

1,8 milioane de euro este cota portarului român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.