Real Madrid e gata să scape de Hazard! Unde s-ar putea transfera starul belgian

Doar că evoluțiile sale au departe de cele așteptate atât de fani, cât și de conducere. Internaționalul belgian a fost mai mereu accidentat și a ratat, în total, 58 de meciuri pentru Real Madrid! Acum se vorbește despre o plecare a lui Hazard din capitala Spaniei.

The Sun scrie despre posibilitatea ca Hazard să se întoarcă la Chelsea, echipa la care a avut cele mai mari performanțe. Londonezii sunt gata să-l ia pe belgian, doar că Real Madrid vrea un jucător în schimbul acestuia.

Chelsea are reportedly plotting a sensational return for Eden Hazard - but Real Madrid want a Blues star in return pic.twitter.com/FFjKpJwEB4