Șeicii de la Al Hilal ar vrea o schimbare la nivel de bancă tehnică, iar Răzvan Lucescu ar fi dorit înapoi la echipa alături de care a cucerit Liga Campionilor Asiei, campionatul și Cupa Arabiei. Mai mult decât atât, arabii au anunțat că antrenorul român și-ar fi dat acordul.

Grecii susțin că Răzvan Lucescu nu pleacă la PAOK

Presa din Grecia susține însă că Răzvan Lucescu nu ar lua în considerare să o părăsească pe PAOK Salonic pentru banii arabilor, dar și faptul că o ofertă din Arabia Saudită nu a ajuns la Ivan Savvidis, patronul grecilor.

De altfel, jurnaliștii eleni spun că aceste zvonuri au apărut doar din cauza dorinței publicațiilor din Grecia de a crea un conflict în cadrul clubului la care activează antrenorul român.

”Având în vedere dorinței celor de la Al Hilal de a lucra din nou cu Răzvan Lucescu, cel care a adus clubului trofeul Ligii Campionilor Asiei, titlul și Cupa Arabiei, un ziar local a susținut că antrenorul român și-a dat acordul să se întorcă la Al Hilal încă de luna trecută.

Aceeași publicație a scris că Jesus este sub presiune și că Al Hilal l-ar fi contactat și pe antrenorul lui Inter, Simone Inzaghi, care nici măcar nu s-a obosit să dea un răspuns. Realitatea este următoarea. Răzvan Lucescu nici măcar nu a discutat cu Al Hilal posibilitatea de a reveni pe bancă, cu atât mai puțin să își dea acordul. Nu a existat nicio propunere nici pentru el, nici pentru PAOK sau Ivan Savvidis.

În plus, Lucescu are un contract valabil până în vara lui 2027 cu PAOK și își dorește să îl ducă la capăt, iar poziția lui este că toate cluburile interesate trebuie să discute cu Ivan Savvidis, cu care are încă relații excelente în ciuda neînțelegerilor ocazionale și a faptului că multe publicații îi vor ’la cuțite’.

În concluzie, Al Hilal își dorește încă o dată să lucreze alături de Răzvan Lucescu, iar din cauză că în Grecia există discuții despre viitorul antrenorului român pe banca lui PAOK s-a creat pământ fertil pentru astfel de scenarii, fără a exista însă ceva adevărat”, a scris monobala.gr.

4 milioane de euro, clauza pe care ar trebui să o achite Al Hilal

Tehnicianul și-a prelungit înțelegerea până în 2027 și dezvăluia anul trecut care sunt clauzele sale de reziliere: două milioane de euro pentru cluburile din Europa de Vest și patru milioane pentru formațiile din alte campionate.

Rămâne de văzut dacă formația din Arabia Saudită va achita clauza de reziliere în valoare de 4 milioane de euro, însă saudiții susțin că "Al Hilal vrea să rezolve cât mai rapid problema antrenorului, având în vederea nemulțumirea publică referitoare la antrenorul actual, Jorge Jesus".