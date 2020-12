Ratarea ANULUI in fotbalul mondial! Noua frizura nu i-a adus noroc lui Griezmann! Francezul a ratat cu poarta goala de la un metru!

Meciul dintre Barcelona si Real Sociedad a fost unul cu foarte multe evenimente importante.

Oaspetii au deschis scorul in minutul 27 prinWillian Jose, dar pana la pauza Barcelona a reusit sa intoarca scorul prin Jordi Alba in minutul 31 si Frenkie de Jong in minutul 43.

Barcelona si-a continuat jocul bun si dupa pauza, iar in minutul 56 s-a produs cea mai mare ratare din acest an in fotbalul mondial. Griezmann, care la aceasta partida a venit cu o frizura speciala asemanatoare rapper-ului Snoop Dogg, a ratat dintr-un metru cu poarta goala, dintr-o centrare ideala a lui Jordi Alba.

La cateva momente de la aceasta ratare, Griezmann a scapat singur cu portarul, dar a ratat din nou spre exasperarea lui Koeman, care l-a si inlocuit 10 minute mai tarziu.