Presa din Turcia confirmă transferul lui Cicâldău la Galatasaray. Ce au scris publicațiile despre jucătorul român 

După mai multe săptămâni în care s-a vorbit despre mutarea lui Nicolae Stanciu în Turcia, oficialii lui Galatasaray s-au reorientat spre un alt fotbalist român, Alexandru Cicâldău.

Inițial, informația a fost oferită în exclusivitiate de Dumitru Dragomir, în direct la emisiunea "Ora Exactă în Sport".

Fotomac și Fanatik, două site-uri importante de sport din Turcia, au confirmat informația prin intermediul unor articole detaliate despre jucătorul român.

"Cine e Alexandru Cicâldău, pe ce poziție joacă? Câți ani are, de unde este?" sunt doar câteva întrebări la care jurnaliștii turci de la Fanatik răspund într-un amplu articol despre fotbalist. "Alexandru Cicâldău s-a născut în Medgidia și a început fotbalul la academia legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi", scrie Fanatik.

#Galatasaray have talked with Alexandre #Cicaldau’s agent (P.Chiodi) for a contract until 2026 in the last days: #Hagi made an important endorsement to Gala’s management and coach #Terim for him. Talks ongoing with #Craiova (there is a release clause by €10M) to close the deal