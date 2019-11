Povestea incredibila a lui Casemiro! Cum si-a mintit antrenorul pentru a deveni fotbalist profesionist

Casemiro are fara doar si poate o poveste demna de un film de la Hollywood.

Iti vine sa crezi sau nu, dar Casemiro a fost atacant la inceputul carierei.

"Eram destul de puternic. Eram cel mai inalt din categoria mea de varsta si marcam multe goluri cu capul", spunea Casemiro pentru cei de la AS.

Cand era doar un copil, Casemiro a participat la un trial al celor de la Sao Paulo, iar atunci a avut loc un moment incredibil.

"Erau cam 300 de jucatori acolo si ei aveau de gand sa aleaga doar 50 dintre ei. Antrenorul a intrebat cati dintre ei erau atacanti si 40 dintre ei au ridicat mana in timp ce eu mi-am spus << este multa competitie aici deci nu o sa fiu atacant>>. S-a intamplat acelasi lucru cand a venit vorba despre mijlocasi ofensivi", spune fotbalistul.

Cand antrenorul a adus vorba despre mijlocasi defensivi, Casemiro si-a dat seama ca aici are sanse reale de a fi selectionat. "Erau daor 7 sau 8 maini ridicate si mi-am zis <<Ok, o sa fiu mijlocas defensiv>>".

Iar apoi totul este istorie. Casemiro a strans 112 prezente in tricoul lui Sao Paulo, toate din pozitia de mijlocas defensiv, iar apoi s-a transferat in Europa. Totusi nu si-a pierdut niciodata apetitul pentru gol. Are 11 reusite pentru formatia din Brazilia si 20 pentru Real in cele peste 200 de meciuri jucate in tricoul "blanco".

Casemiro nu este singurul fotbalist care si-a schimbat pozitia "din mers". Henry, Bale si Mascherano sunt alte nume celebre care au facut acest lucru. Chiar si Ronaldo a fost jucator de banda la inceputurile carierei.

Diferenta este ca brazilianul Casemiro a facut aceasta trecere inainte sa devina profesionist.