Oferta SOC pentru Neymar! Real Madrid, la un pas sa-l piarda! 230 de milioane de euro pe masa seicilor de la PSG

Rasturnare de situatie in telenovela anului!

Chiar daca PSG da asigurari ca Neymar va continua pe Parc des Princes si sezonul viitor, brazilianul da semnale tot mai clare ca e hotarat sa plece.

In afara lui Real Madrid, care a inceput negocierile cu tatal fotbalistului inca din iarna, un nou gigant al Europei e gata sa faca afaceri cu Parisul. Jose Mourinho il vrea cu orice pret pe Neymar la Manchester United! Conform The Mirror, United e gata sa inceapa negocierile cu PSG de la 230 de milioane de euro. Englezii ii dau si un salariu de 650 000 de euro pe saptamana. United vrea sa profite de faptul ca tatal lui Neymar e un fan al clubului si sa-si apropie semnatura superstarului care a batut anul trecut recordul mondial de transferuri. PSG i-a platit Barcelonei 220 de milioane de euro pentru Neymar in vara lui 2017.

Nasser Al Khelaifi, proprietarul lui PSG, n-are emotii: "Ramane la PAris, 2000 %! Sunt sigur, vrea sa ramana!"

Neymar se recupereaza in urma unei accidentari suferite la inceputul anului si spera sa revina la timp pentru a putea fi convocat in nationala Braziliei pentru Cupa Mondiala.