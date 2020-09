O echipa din prima liga a Olandei s-a trezit FARA SPONSORUL principal, care era un magazin de jucarii sexuale! Federatia a dat interzis colaborarii: "Suntem foarte dezamagiti!"

Federatia de Fotbal din Olanda a interzis unui club de fotbal din prima liga sa fie sponzorizat de catre o firma care vinde jucarii sexuale.

FC Emmen s-a trezit fara sponsor principal fix la startul noului sezon, dupa ce Federatia de Fotbal din Olanda (KNVB) a interzis colaborarea dintre un magazin care vinde jucarii sexuale si un club de fotbal.

"Suma care trebuie primita de un club din sponsorizare nu poate intra in conflict cu nicio lege, de ordine publica sau moralitate, cu Codul olandez de publicitate, cu bunul gust sau cu decenta, cu statutele si regulamentele Federatiei de Fotbal din Olanda sau cu deciziile consiliului de fotbal profesionist", se arata in articolul 3 din regulmanetele de sponsorizare ale federatiei, potrivit Goal.com.

EasyToys este un magazin care vinde jucarii sexuale si care urma sa fie sponsorul principal al lui FC Emmen, echipa din prima liga olandeza. Compania a oferit si o prima reactie dupa decizia federatiei:

"Suntem foarte dezamagiti ca nu vom fi principalul sponsor al FC Emmen. Ne gandim la urmatorul nostru pas, in stransa consultare cu clubul de fotbal.

Pentru noi, colaborarea a fost o alegere logica. Suntem doua companii de succes din aceeasi regiune si simtim o legatura puternica cu acest club care, ca si noi, joaca la cel mai inalt nivel. Nu vedem problema. La fel ca FC Emmen, ne place sa facem lucrurile usor diferit. Ne-am fi dorit sa ne ajutam reciproc prin aceasta colaborare.

Faptul este, totusi, ca erotismul si sexualitatea sunt inca subiecte incomode pentru unii, dovada fiind decizia federatiei. Si toate acestea in timpul in care jucariile noastre sunt in doua din patru gospodarii olandeze", a spus CEO-ul Easy Toys, Eric Idema, potrivit Goal.com.

De asemenea, si presedintele lui FC Emmen, Ronald Lubbers, a fost dezamagit de decizia luata de Federatia de Fotbal din Olanda.

"Am fost foarte increzatori ca ar fi fost o colaborare buna!", a spus Ronald Lubbers, potrivit aceleiasi surse.