Echipa care pune la cale un scenariu ireal: Zinedine Zidane antrenor, Franck Ribery secund!

De atunci, francezul a primit mai multe propuneri de a reveni în antrenorat, dar niciun proiect nu l-a tentat pe tehnician.

Bayern Munchen va rămâne fără antrenor din sezonul următor, după ce bavarezii au anunțat deja despărțirea de Thomas Tuchel, iar Zinedine Zidane este pe lista echipei care a dominat campionatul în Germania în ultimul deceniu.

Bild anunță că Zidane nu ar fi singura lovitură pusă la cale de Bayern. Dacă va accepta oferta venită de la Munchen, acesta îl va avea ca ”secund” pe Franck Ribery, care lucrează în prezent la Salernitana, ultima clasată din Serie A.

Ribery a scris istorie la Munchen, unde a evoluat timp de 12 de ani. A reușit să câștige nu mai puțin de nouă titluri de campion și o Ligă a Campionilor, în sezonul 2012-2013.

???? Zinédine Zidane is one of the options considered by Bayern to succeed Thomas Tuchel this summer.

Franck Ribéry could even be his assistant. ????????????

(Source: @BILD ) pic.twitter.com/XKXobV3GVn