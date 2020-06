"O faceau de 12 ori pe noapte!" Campionul mondial care s-a iubit cu Pamela Anderson a facut dezvaluiri din intimitate! Cum erau noptile langa cea mai dorita femeie din lume

Adil Rami inca suspina dupa Pamela Anderson!

Chiar daca a ajuns la 52 de ani, Pamela are acelasi chef de viata ca in tinerete. Vedeta de la Hollywood a avut o relatie care a durat mai bine de un an cu Rami. Cei doi s-au despartit cu scandal acum un an. Anderson a lasat de inteles ca fotbalistul a fost agresiv in relatie, precum si ca a inselat-o.

Chiar daca n-au pastrat legatura, Rami n-a uitat-o pe canadianca. Coleg cu Rami la Sochi, Kokorin, a dezvaluit intr-un interviu publicat in presa rusa ce le-a zis Rami coechipierilor despre Pamela. Iar Rami n-a facut economie cand a venit vorba despre detalii!

"Rami ne-a zis multe lucruri interesante despre Pamela. Normal, toata lumea voia sa stie cum e in pat. Rami ne-a zis ca e cea mai buna femeie pe care a avut-o in viata lui. Au facut sex si de 12 ori intr-o noapte! Era dementiala", a spus Kokorin.

Campion mondial cu nationala Frantei in 2018, Rami a jucat in cariera la Milan, Valencia sau Sevilla. Cu Sochi a semnat in februarie, dar la sfarsitul lui mai a parasit echipa, sustinand ca n-a fost platit.