Partizan Belgrad este foarte aproape de o nouă dezamăgire, după ce nu a mai pus mâna pe niciun trofeu intern de ani buni, având în vedere că fotbalul sârb este dominat de rivala de moarte Steaua Roșie.

Deși a început campania europeană din primul tur preliminar al Europa League, Partizan a fost eliminată de AEK Larnaca la penalty-uri, iar acum riscă să părăsească și Conference League, după ce a pierdut cu 0-2 pe teren propriu în fața scoțienilor de la Hibernian.



Reacția serii de la Martin Boyle: ”Nu o să ies de aici cu viață”

În fața a peste 26.000 de spectatori, australianul Martin Boyle (32 de ani) a marcat o ”dublă” la Belgrad și îi aduce pe scoțieni mai aproape de o calificare importantă în play-off-ul din Conference League. Pentru Partizan, acesta ar fi al treilea an la rând în care echipa nu reușește să prindă faza principală a cupelor europene.

Impresionat de atmosfera electrizantă de la Belgrad, Boyle a oferit o reacție pe măsură chiar pe gazon: ”Nu o să ies de aici cu viață”.



Meciul Partizan Belgrad - Hibernian a fost al doilea ca asistență din Conference League în ziua de joi, 7 august. Doar Hajduk Split - Dinamo City (2-1) a adus mai mulți spectatori, peste 31.000.

Ultima echipă din România pe care Partizan a întâlnit-o în cupele europene a fost FCSB, în preliminariile Champions League din sezonul 2015-2016. Atunci, sârbii s-au caliifcat după 4-2 la Belgrad și 1-1 la București.

Antrenorul lui Partizan: ”Nu vom renunța”

Chiar dacă au pierdut cu 2-0 pe teren propriu, cei de la Partizan nu renunță la calificare. Presa din Serbia subliniază importanța returului pentru tot restul acestui sezon.

”Suntem deja pregătiți pentru următoarele șapte zile, probabil vor fi mult mai intense. Noi, cei din staff-ul tehnic, vom analiza partida. Nu o vom arăta jucătorilor acum, ci înainte de retur. Doar în această seară avem voie să ne arătăm emoțiile, nu vom renunța”, a spus Srdan Blagojevic, antrenorul lui Partizan, potrivit sportal.blic.rs.

