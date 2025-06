Directorul sportiv al lui AC Milan, albanezul Igli Tare, a confirmat că transferul lui Luka Modric la rossoneri este finalizat.



''Am vorbit cu el personal şi l-am văzut ca pe un om dornic să fie competitiv. Sosirea sa este crucială pentru un grup care are nevoie de jucători ca acesta, care are nevoie de conducere'', a comentat Tare, potrivit Agerpres.

''Prima întrebare pe care mi-a pus-o Luka a fost: <<Vom fi o echipă construită pentru a câştiga campionatul?>>. A câştigat şase Ligi ale Campionilor şi vrea să fie o vedetă încă de la început. Este important pentru ceea ce va transmite în termeni de mentalitate, leadership şi profesionalism'', a adăugat albanezul.

Modric se va alătura unei echipe milaneze care are un nou antrenor, Massimiliano Allegri, şi care este în reconstrucţie după un sezon dezastruos. În stagiunea recent încheiată, AC Milan a terminat pe 8 în Serie A, ratând prezența în viitorul sezon al cupelor europene.

''Faptul că Modric este fan al lui Milan face lucrurile şi mai interesante şi ar fi minunat pentru el să aibă un sezon stelar, deoarece Cupa Mondială se va juca la sfârşitul sezonului'', a mai spus Igli Tare.

Modric putea merge în zona Golfului Persic

În 13 sezoane în tricoul lui Real Madrid, Modric a câştigat totul, construind unul dintre cele mai impresionante CV-uri din istoria fotbalului. La nivel individual, a câştigat Balonul de Aur în 2018, întrerupând hegemonia argentinianului Lionel Messi şi a portughezului Cristiano Ronaldo.

După plecarea de la Real, Modric a fost asaltat de oferte din zona arabă, dar a preferat să joace, în continuare, în Europa.