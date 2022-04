Mircea Lucescu, noi detalii după ce echipa lui Dinamo Kiev a ajuns în România! Când s-ar putea juca amicalul cu FCSB

Jucătorii lui Dinamo Kiev au fugit din calea războiului din Ucraina și se pregătesc la Snagov, urmând să aibă câteva meciuri de pregătire în următoarea perioadă. Echipa lui Lucescu trebuia să dispute un meci amical cu FCSB în această săptămână, însă a fost anulat, iar antrenorul a dezvăluit care au fost motivele care au dus la decizia sa.

Mircea Lucescu, noi detalii după ce echipa lui Dinamo Kiev a ajuns în România!



Totodată, tehnicianul a vorbit și despre condițiile găsite la Snagov, oferind și detalii despre perioada de pregătire a echipei sale.

„Aș fi preferat să fie pe terenul de fotbal și să joace în campionat, nu se poate, sigur că venirea lor aici e un lucru extrem de pozitiv și cred că o să îi ajute să pregătească meciurile următoare și au și ei responsabilități cu echipa națională, nu se știe când reluăm. În orice caz, baza este excepțională, directoarea de la organizație a asigurat absolut toate condițiile pentru a se putea antrena.

Terenul, ușor îl punem la punct, s-a schimbat enorm, nu recunosc nimic din baza asta. Baza asta, am fost la un meci cândva, au fost două echipe parlamentare și m-au rugat să dau lovitura de începere. Vorbesc despre perioada în care echipa națională făcea cantonamentul aici pentru meciurile internaționale, pe urmă am mai fost cu Rapidul în prima parte, până am fost la proRapid.

S-au schimbat multe, e bine aranjat, excelent. Sigur, în condițiile în care o echipă vine să se antreneze trebuie pus puțin la punct terenul, dar nu asta e important. Important este că au reușit să vină, să își continue activitatea, e profesia lor, trăiesc din lucrul ăsta.

Vom vedea, trebuia să jucăm meciul cu FCSB, dar din cauza faptului că ei nu au avut unde să se antreneze, s-au antrenat pe terenuri mici, pe mochete sau artificiale. Când am constatat că nu au pregătirea necesară pentru a face un meci, am decis împreună cu FCSB, MM Stoica și Gigi Becali, să nu jucăm acum meciul ăsta, să îl jucăm mai târziu. Să aibă măcar 10 zile de pregătire, după care vom vedea, primul meci va fi cu Varșovia, suntem în discuții, e foarte greu să găsești date libere, echipele mari joacă și în cupele europene.

Se lucrează în sensul ăsta, să se facă un program care să îmbine și una și alta, jocuri cu un scop umanitar. Fotbalul să ajute cu ceva încasări la meciurile pe care le facem, în orice caz returul campionatului nu se mai face, pentru că nu se poate”, a declarat Mircea Lucescu.