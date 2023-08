Lionel Messi este de neoprit. Argentinianul a marcat o nouă dublă pentru Inter Miami, duminică seara, în optimile Leagues Cup, în faţa echipei Dallas (4-4, 5-3 la penalty-uri).

Echipa sa a fost în dificultate, fiind condusă cu 4-2 în ultimele zece minute.

După un autogol al lui Marco Farfan, de la Dallas (80), Messi a egalat cu o splendidă lovitură liberă care a intrat în colţul scurt (85).

Înainte de asta, septuplul câştigător al Balonului de Aur deschisese deja scorul pentru echipa sa, când a reluat o centrare a fostului său coechipier de la Barça, Jordi Alba (6).

Fundaşul stânga a sărbătorit prima sa titularizare cu două pase de gol într-o întâlnire palpitantă. Inter Miami s-a văzut condusă cu 3-1, apoi cu 4-2, înainte de a intra în prelungiri şi de a se impune la penalty-uri (Messi şi Busquets au transformat).

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match
#DALvMIA | 0-1